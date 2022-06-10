В Україні відновили виробництво легкових авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні відновили виробництво легкових авто

Вчора 23:00Технології&Авто
269
В Україні відновили виробництво легкових автоВ Україні відновили виробництво легкових авто
Сьогодні, 10 червня, автомобільний завод «Єврокар» у Закарпатській області відновлює свою роботу.
Підприємство повернеться до випуску нових машин. З-за кордону вже прибуло 80 машинокомплектів, з яких збиратимуть товарні транспортні засоби.
«Єврокар» отримав машинокомплекти на складання кросоверів Kodiaq та Karoq. Якщо підприємство помітить високий попит на свою продукцію, обсяги виробництва будуть збільшуватися.
Читайте також
Як уточнюється у пресрелізі, в Україну вже прибула перша партія машинокомплектів для 80 кросоверів Kodiaq та Karoq.
Водночас у компанії уточнили, що збільшення обсягів виробництва безпосередньо залежатиме від розвитку війни в Україні.
Автомобільний завод «Єврокар» є офіційним дистриб’ютором Skoda в Україні. Постачання автомобілів відбуваються у форматі SKD (Semi Knocked Down). Це означає, що двигун, коробка передач, задня і передня осі, колеса, а також карданний вал для моделей 4×4 демонтуються з готових автомобілів. Основні комплектувальні з кузовом відправляють на повторне складання на заводі в Україні.
Раніше повідомлялося, що у вільних приміщеннях заводу «Єврокар» було організовано центр надання допомоги для переселенців. Тимчасово переміщені особи продовжують мешкати на території підприємства. Після відновлення виробництва біженці продовжать жити у корпусах заводу.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Купити онлайн карту Assistance

За матеріалами: uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.