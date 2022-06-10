В Україні відновили виробництво легкових авто — Finance.ua

Як уточнюється у пресрелізі, в Україну вже прибула перша партія машинокомплектів для 80 кросоверів Kodiaq та Karoq.
Водночас у компанії уточнили, що збільшення обсягів виробництва безпосередньо залежатиме від розвитку війни в Україні.
Автомобільний завод «Єврокар» є офіційним дистриб’ютором Skoda в Україні. Постачання автомобілів відбуваються у форматі SKD (Semi Knocked Down). Це означає, що двигун, коробка передач, задня і передня осі, колеса, а також карданний вал для моделей 4×4 демонтуються з готових автомобілів. Основні комплектувальні з кузовом відправляють на повторне складання на заводі в Україні.
Раніше повідомлялося, що у вільних приміщеннях заводу «Єврокар» було організовано центр надання допомоги для переселенців. Тимчасово переміщені особи продовжують мешкати на території підприємства. Після відновлення виробництва біженці продовжать жити у корпусах заводу.
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