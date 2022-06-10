В Україні відновили виробництво легкових авто — Finance.ua

В Україні відновили виробництво легкових авто

В Україні відновили виробництво легкових авто

Сьогодні, 10 червня, автомобільний завод «Єврокар» у Закарпатській області відновлює свою роботу.

Підприємство повернеться до випуску нових машин. З-за кордону вже прибуло 80 машинокомплектів, з яких збиратимуть товарні транспортні засоби.

«Єврокар» отримав машинокомплекти на складання кросоверів Kodiaq та Karoq. Якщо підприємство помітить високий попит на свою продукцію, обсяги виробництва будуть збільшуватися.

Як уточнюється у пресрелізі, в Україну вже прибула перша партія машинокомплектів для 80 кросоверів Kodiaq та Karoq.

Водночас у компанії уточнили, що збільшення обсягів виробництва безпосередньо залежатиме від розвитку війни в Україні.

Автомобільний завод «Єврокар» є офіційним дистриб’ютором Skoda в Україні. Постачання автомобілів відбуваються у форматі SKD (Semi Knocked Down). Це означає, що двигун, коробка передач, задня і передня осі, колеса, а також карданний вал для моделей 4×4 демонтуються з готових автомобілів. Основні комплектувальні з кузовом відправляють на повторне складання на заводі в Україні.

Раніше повідомлялося, що у вільних приміщеннях заводу «Єврокар» було організовано центр надання допомоги для переселенців. Тимчасово переміщені особи продовжують мешкати на території підприємства. Після відновлення виробництва біженці продовжать жити у корпусах заводу.

До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.