В Україні відновили ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну — Finance.ua

В Україні відновили ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну Вчора 18:30

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, зберігання пального до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування. Відповідне рішення уряд ухвалив 10 вересня.

Про це повідомляє Мінекономіки

Згідно з рішенням уряду, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність:

у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом;

виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального.

Відтепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії.

Читайте також Южаніна пропонує альтернативний варіант з акцизами на пальне, який більш прийнятний для громадян та бізнесу

У Мінекономіки вважають, що даний крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів запропонував закріпити право на ведення господарської діяльності в період воєнного стану без оформлення дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів влади.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.