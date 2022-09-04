Южаніна пропонує альтернативний варіант з акцизами на пальне, який більш прийнятний для громадян та бізнесу — Finance.ua

Южаніна пропонує альтернативний варіант з акцизами на пальне, який більш прийнятний для громадян та бізнесу Вчора 13:35 — Казна та Політика

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна запропонувала альтернативний законопроект щодо акцизів на пальне.

«Якщо вже влада вирішила скасувати всі податкові послаблення, прийняті Верховною Радою на початку війни (натомість ще й запровадити нові податки та обмеження), то це точно не повинно бути лінійне арифметичне одномоментне підвищення непрямих податків. Щодо акцизу на пальне — єдиний правильний шлях ми з колегами по «Європейській Солідарності» запропонували в альтернативному проєкті 7668-3.

Він передбачає розвиток системи акцизного оподаткування пального на основі європейського законодавства та поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне у період після припинення або скасування воєнного стану на території України до вступу України до Європейського Союзу, а також протягом перших чотирьох років після вступу України до Європейського Союзу", — пише Южаніна.

Проєкт пропонує на період воєнного стану встановити ставки акцизу на пальне у розмірі 5% від мінімальних ставок для відповідних видів пального від Директиви ЄС 2003/96/ЄС — для бензинів 17,95 євро за 1 тис. літрів, для дизелю — 16,5 євро, для скрапленого газу — 3,4 євро.

Після завершення воєнного стану протягом 3 років ПОСТУПОВО підвищити ці ставки до 50% від ставок за Директивою ЄС (має діяти до вступу України до ЄС).

Одночасно для спеціальних машин і техніки, які виконують роботи поза дорогами загального користування, для ЗСУ, Нацгвардії, МВС, ДСНС, військових частин, бюджетних установ, закладів охорони здоров’я акциз на дизельне пальне та скраплений газ має бути суттєво зменшений та становити на ПОСТІЙНІЙ основі 21 євро за 1 тис. літрів, що відповідає Директиві ЄС.

«Наразі влада обрала свій варіант — у першому читанні прийнято проект закону 7668-д (підготовлений у податковому комітеті), за яким на період воєнного стану ставки акцизу для бензинів та дизелю — 100 євро за 1 тис. літрів, для скрапленого газу — 52 євро. Чи дослухаються до наших пропозицій під час доопрацювання документу до другого читання, побачимо. Принаймні я на цьому наполягатиму», — повідомила Ніна Южаніна.

«Арифметично, може, бюджет і виграє, але це триватиме дуже недовго. А в підсумку всі люди одразу відчують збільшення цін на пальне (внаслідок підвищення акцизів)», — резюмує депутатка.

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