В Україні в жовтні відновилося зростання споживчих цін на продукти харчування — Finance.ua

В Україні в жовтні відновилося зростання споживчих цін на продукти харчування Вчора 21:00 — Особисті фінанси

В Україні в жовтні відновилося зростання споживчих цін на продукти харчування

У жовтні 2023 року середні споживчі ціни на продукти харчування зросли проти вересня на 1%, припинивши у такий спосіб своє зниження, яке тривало з липня поточного року, повідомляє Інститут аграрної економіки.

«Найбільше зросли ціни на овочі (+14,0%), яйця (+10,1%) та молоко (+2,1%)», — повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені Держстатом дані про інфляцію на споживчому ринку за жовтень 2023 року.

Крім зазначених продуктів, наголосив він, також зросли ціни на масло вершкове — на 2,9%, молочні суміші для дитячого харчування — на 2,5%, сметану жирністю до 15% - на 2,2%, м’які сири жирні - на 1,9%, сало — на 1,6%, яловичину — на 1,4%. У межах одного відсотка також збільшилися ціни на хліб, манні та ячні крупи, птицю (тушки та філе), морожену рибу.

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Водночас, зазначив Лупенко, щодо значної частини продуктів харчування — майже половини найменувань, які відслідковує Укрстат — ціни в жовтні знизилися.

Зокрема майже на 14% знизилися ціни на моркву, на 11,9% - на гречану крупу, на 8,7% - на яблука, на 7,2% - на картоплю, на 2,2% - на цукор.

У межах одного відсотка зменшилися ціни на рис, макаронні вироби, борошно пшеничне, пшоно, пшеничні крупи, ковбаси варені 1 сорту та свинину. Причому щодо свинини зниження цін відбулося вперше з лютого 2023 року.

Отже, вплив надходження продукції врожаю 2023 року на споживчі ціни триває.

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