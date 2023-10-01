В Україні в жовтні очікується дефіцит скла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні в жовтні очікується дефіцит скла

Світ
30
Цього року українські віконники очікують значний дефіцит скла осінній період, коли спостерігається пік попиту на вікна, оскільки майже 60% його надходить з Туреччини та білорусі.
Про це пише Forbes Україна.
Зазначається, що українські віконники працюють на 60−70% своїх потужностей, оскільки ринок зіткнувся із браком робочих рук та слабким попитом.
За даними державної служби статистики у 2022-му будівельні підприємства України скоротили обсяг виконаних робіт на 56% порівняно з 2021 роком — до 113,83 млрд грн.
До Великої війни понад 75% такого скла завозили з росії та білорусі. Наразі навіть за умови скорочення ринку удвічі, ціни на скло зросли на 80%.
«За перші сім місяців 2023 року в Україну імпортували близько 5,65 млн кв. м флоат-скла, свідчать дані Державної митної служби. Майже 68% - з Польщі, ще по 7% - з Туреччини та Чехії», — йдеться в повідомленні.
Проте мінімум третина всього імпортованого Україною флоат-скла, виготовлялася в білорусі.
Додається, що заборони на імпорт продукції з білорусі немає. За даними Держмитниці минулого року в Україну імпортували литого та прокатного скла на понад 759 тис. дол.
Імпорт з білорусі становив майже третину, ще 20% припадало на Польщу, а 15% - на Мексику. Цьогоріч білорусь зникла із прямих імпортерів скла, натомість зросла частка Польщі.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.