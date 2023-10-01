В Україні в жовтні очікується дефіцит скла — Finance.ua

В Україні в жовтні очікується дефіцит скла Сьогодні 04:08 — Світ

Цього року українські віконники очікують значний дефіцит скла осінній період, коли спостерігається пік попиту на вікна, оскільки майже 60% його надходить з Туреччини та білорусі.

Про це пише Forbes Україна.

Зазначається, що українські віконники працюють на 60−70% своїх потужностей, оскільки ринок зіткнувся із браком робочих рук та слабким попитом.

За даними державної служби статистики у 2022-му будівельні підприємства України скоротили обсяг виконаних робіт на 56% порівняно з 2021 роком — до 113,83 млрд грн.

До Великої війни понад 75% такого скла завозили з росії та білорусі. Наразі навіть за умови скорочення ринку удвічі, ціни на скло зросли на 80%.

«За перші сім місяців 2023 року в Україну імпортували близько 5,65 млн кв. м флоат-скла, свідчать дані Державної митної служби. Майже 68% - з Польщі, ще по 7% - з Туреччини та Чехії», — йдеться в повідомленні.

Проте мінімум третина всього імпортованого Україною флоат-скла, виготовлялася в білорусі.

Додається, що заборони на імпорт продукції з білорусі немає. За даними Держмитниці минулого року в Україну імпортували литого та прокатного скла на понад 759 тис. дол.

Імпорт з білорусі становив майже третину, ще 20% припадало на Польщу, а 15% - на Мексику. Цьогоріч білорусь зникла із прямих імпортерів скла, натомість зросла частка Польщі.

Економічна Правда За матеріалами:

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