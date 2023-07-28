В Україні в аварійному стані перебувають 9% мостів — підсумки перевірок Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

Комісія з перевірки мостових споруд, створена наприкінці червня на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, надала попередні висновки, згідно з якими в аварійному стані перебувають 9% мостів, повідомило Міністерство відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури у фейсбуці.

Повідомляється, що було проаналізовано стан 24 тис. мостів із 28 тис. наявних. 9% споруд — в аварійному стані, 16% - в обмежено працездатному стані. «Йдеться про близький до найгіршого стан», — додається в повідомленні.

Уточнюється, що оглянуто мости в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах і Кіровоградській області.

При цьому наголошується, що 50% мостів, які перебувають у найкритичнішому стані, не обстежувалися останні три роки, а органи місцевої влади не мають інформації про експлуатаційний стан 35% мостів.

«Завдяки створенню та роботі комісії ми визначили першочергові заходи, які допоможуть вирішити проблеми системно. Насамперед ми ініціюватимемо передання функцій замовника чи балансоутримувача мостів від місцевої влади до обласної чи Агентства відновлення для об'єктів, що розташовані на дорогах державного значення», — повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання в четвер, на якому було презентовано результати роботи комісії.

Він наголосив, що абсолютно неефективно й навіть небезпечно, коли міст через дорогу державного призначення належить громаді, яка не може його обслуговувати належним чином або навіть не знає, що це потрібно робити системно.

«Окрім цього, ініціюватимемо законодавчі зміни щодо пріоритезації державних видатків. Щоб завдання щодо утримання та ремонт мостових споруд були серед обовʼязкових для збереження транспортної інфраструктури і під час воєнного стану, і після перемоги», — сказав Кубраков.

Як повідомляє Мінвідновлення, комісія рекомендувала встановити на мостах, що перебувають у неробочому стані, автоматизовані системи моніторингу їхнього технічного стану, накопичити технічну інформацію про стан усіх мостів у єдиній системі, створити резервні ресурси на випадок аварійної ситуації. В цьому випадку йдеться про тимчасові модульні конструкції, які можуть використовуватися в разі порушення функцій мосту.

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