В Україні удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги — Finance.ua

В Україні удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

В Україні удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги

Міністерство соціальної політики готує зміни до процедури реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги із урахуванням потреб воєнного стану.

Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У міністерстві нагадують, що раніше включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги відбувалося одночасно із ухваленим Мінсоцполітики рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою.

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В умовах воєнного стану вантажі, які перетинають митний кордон України, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом — без рішення про визнання гуманітарною допомогою таких вантажів міністерством.

З цієї причини отримувачі таких вантажів не можуть бути включенні до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Тому це питання потребує додаткового врегулювання.

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«У зазначеному контексті Міністерством соціальної політики напрацьовано проєкти змін до діючого законодавства, які удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги із урахуванням потреб воєнного стану та після його завершення», — йдеться в повідомленні.

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