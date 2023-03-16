В Україні удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги — Finance.ua
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В Україні удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги

Казна та Політика
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В Україні удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги
В Україні удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги
Міністерство соціальної політики готує зміни до процедури реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги із урахуванням потреб воєнного стану.
Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
У міністерстві нагадують, що раніше включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги відбувалося одночасно із ухваленим Мінсоцполітики рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою.
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В умовах воєнного стану вантажі, які перетинають митний кордон України, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом — без рішення про визнання гуманітарною допомогою таких вантажів міністерством.
З цієї причини отримувачі таких вантажів не можуть бути включенні до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Тому це питання потребує додаткового врегулювання.
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«У зазначеному контексті Міністерством соціальної політики напрацьовано проєкти змін до діючого законодавства, які удосконалять процедуру реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги із урахуванням потреб воєнного стану та після його завершення», — йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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