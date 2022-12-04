Як волонтерам і водіям отримати дозвіл для виїзду за кордон — Finance.ua

Як волонтерам і водіям отримати дозвіл для виїзду за кордон Сьогодні 12:26 — Особисті фінанси

Як волонтерам і водіям отримати дозвіл для виїзду за кордон

В Україні аж до лютого 2023 року продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Це означає, що більшість чоловіків від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон. Однак є чимало винятків, зокрема і для волонтерів.

Про виїзд чоловіків-водіїв, волонтерів, а саме порядок видачі дозволів на перетин кордону через систему «Шлях» розповіла юрист Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Яна Кравець, пише Я і закон.

Що таке система «Шлях» та як вона працює?

Система «Шлях», з допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі, запрацювала в Україні 17 березня цього року.

На кого поширюється?

Таке рішення приймається виключно щодо водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Куди звертатися?

Відповідні звернення подаються до Мінінфраструктури або до обласних військових адміністрацій, після чого дані водіїв внесуть у систему та погоджуватимуть у Держприкордонслужбі.

Для отримання такого дозволу необхідно:

Звернутися з листом до відповідної обласної військової адміністрації на електронну адресу.

Право звернення мають будь-які з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги (за поданням районної військової адміністрації).

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, Київська обласна державна адміністрація приймає за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

При складанні пропозицій щодо виїзду водіїв за межі України рекомендуємо отримувати від них відповідну згоду на обробку персональних даних.

За результатами опрацювання звернень відповідна обласна державна адміністрація приймає рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, вносить відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, а також надсилає лист до Державної прикордонної служби України.

Державна прикордонна служба України приймає рішення щодо пропуску водія за межі державного кордону України на підставі витягу з розпорядження відповідної обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд (у паперовому або електронному вигляді) та наявності відповідних відомостей в інформаційній системі «Шлях».

Такий дозвіл на перебування за кордоном надається не більше ніж на 30 днів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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