В Україні тимчасово не приймають заявки на індивідуальні номерні знаки — Finance.ua
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В Україні тимчасово не приймають заявки на індивідуальні номерні знаки

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Фото: https://infotech.gov.ua/
Фото: https://infotech.gov.ua/, infotech.gov.ua
Починаючи з 17 вересня послуга із замовлення та виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків тимчасово призупиняється.
Про це попередили у Головному сервісному центрі МВС.

Чому?

Це пов’язано із тим, що Головний сервісний центр МВС укладає новий договір з виробником на закупівлю номерних знаків.
У зв’язку з цим відсьогодні нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків від громадян у Кабінеті водія та в територіальних сервісних центрах МВС прийматися не будуть. Проте, ті автовласники, які подали свої заявки та оплатили послугу, отримають замовлені номерні знаки.
Про відновлення послуги Головний сервісний центр МВС проінформує на усіх своїй офіційних ресурсах.
Додаткову інформацію щодо виготовлення індивідуальних номерних знаків можливо отримати, звернувшись до профільного відділу за номерами телефонів: (044) 374−13−67 або (044) 374−13−68.
Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290−19−88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм.

Довідка Finance.ua:

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерів для автомобіля:
  • 300 грн — три символи (мінімальне замовлення);
  • 90 грн — кожний наступний (до восьми символів);
  • 204,00 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);
  • 92,40 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).
В Україні тимчасово не приймають заявки на індивідуальні номерні знаки
Термін виготовлення: до одного місяця (з дати передачі виробникові примірника макета індивідуального номерного знака).
Спосіб отримання:
  • у Головному сервісному центрі МВС (м. Київ, вул. Мрії, 19);
  • у відділенні Нова пошта (вартість доставки — 500 грн).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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