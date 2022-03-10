В Україні термін дії карантину продовжено до 31 травня — Finance.ua

В Україні термін дії карантину продовжено до 31 травня

В Україні термін дії карантину продовжено до 31 травня

В Україні термін дії карантину й обмежувальних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу продовжено з 31 березня до 31 травня 2022 року.

Постанова № 229 була ухвалена 23 лютого.

Також, згідно з документом, термін розробки порядку ведення реєстру COVID-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи здоров’я продовжено з 28 лютого до 1 квітня.

«Крім того, Україна скасувала запроваджену з 3 грудня 2021 року заборону на в’їзд у країну з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку і Малаві», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що єПідтримку можна витрачати на будь-які товари.

«Ковідну» тисячу також можна відправити на допомогу Збройним силам України або витратити на будь-які продукти.

Додамо, що МОЗ продовжує забезпечувати постачання кисню у COVID-лікарні. COVID-вакцин в Україні є достатньо, але вакцинальну кампанію стримують логістичні проблеми.

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