В Україні створили новий безпілотник "Шарк" (відео) — Finance.ua
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В Україні створили новий безпілотник "Шарк" (відео)

Технології&Авто
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В Україні створили новий безпілотник "Шарк" (відео)
В Україні створили новий безпілотник "Шарк" (відео)
Українська компанія «Укрспецсистемс» розробила і презентувала 27 жовтня новий БПЛА «Шарк». Безпілотник стійкий до роботи в умовах РЕБ, а також може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.
Про це компанія повідомила у Facebook.
Компанія почала працювати над БПЛА вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення рф.
«Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник — від ідеї до виробництва. „Шарк“ може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню», — розповіли в компанії.
За даними інформаційного агентства Міністерства оборони України АрміяINFORM, «Шарк» має такі ТТХ:
  • час польоту — понад 2 годин;
  • дальність зв’язку — 60 км;
  • практична стеля — 2000 м;
  • камерна система — Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом;
  • злітна маса — 10 кг;
  • розмах крил — 1,91 м;
  • максимальна швидкість польоту — 150 км/год.
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