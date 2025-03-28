В Україні створять ще чотири міжрегіональні реабілітаційні центри для військових — Finance.ua

В Україні створять ще чотири міжрегіональні реабілітаційні центри для військових Сьогодні 08:25 — Казна та Політика

Заступник міністра оборони України Сергій Мельник під час розширеного засідання Ради безбар’єрності заявив про створення чотирьох реабілітаційних центрів для військових, де вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Однією з ключових тем зустрічі стала доступність якісної медичної допомоги для військових. Бригадний генерал юстиції Мельник презентував два стратегічних проєкти Міноборони, які мають на меті зміцнити систему військової медицини — «Центри відновлення та здоров’я» та «Пакунок пораненого».

Перший проєкт «Центри відновлення та здоров’я» передбачає створення мережі сучасних військово-медичних центрів реабілітації та ментального здоров’я.

Другий проєкт «Пакунок пораненого — це структурована система натуральної допомоги для всіх військовослужбовців, які зазнали поранень. Комплект міститиме 30 найменувань — зокрема, адаптивний одяг і засоби особистої гігієни, необхідні на етапі стабілізації та подальшого лікування.

За даними чиновника, у 2024 році десятки тисяч військових зверталися за психологічною допомогою та проходили реабілітацію, але реальна потреба в таких послугах у рази більша.

«Система військових госпіталів в Україні не розрахована на таке навантаження. Тому Міноборони запускає масштабний проєкт створення мережі військово-медичних центрів реабілітації та ментального здоров’я. До кінця 2025 року Міноборони створить чотири міжрегіональні реабілітаційні центри, які зможуть одночасно приймати до 1 730 військових», — повідомив Мельник.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.