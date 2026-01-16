В Україні створять «цифровий дашборд», який показуватиме реальний стан справ у країні Сьогодні 18:38

В Україні створять «цифровий дашборд», який показуватиме реальний стан справ у країні

Уряд ухвалив постанову про запуск нової державної системи управління на основі відкритих даних. Система має допомогти владі швидше виявляти проблеми та ухвалювати обґрунтовані рішення, а громадянам — контролювати ефективність роботи державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Раніше ключові дані зберігалися в різних реєстрах і відомчих системах, що ускладнювало комплексний аналіз розвитку країни. Навіть за наявності інформації держава часто не могла оперативно побачити повну картину та вчасно відреагувати.

Нова система працюватиме як «цифровий дашборд» із двома інтерфейсами.

Запускатимемо систему поетапно. Спершу сфокусуємося на внутрішній частині для держслужбовців, щоб налагодити якісну оцінку ефективності державних політик. А згодом відкриємо публічні дашборди для громадян.

Після цього планується відкриття публічних дашбордів для громадян.

Цифровий дашборд для держслужбовців

Для держслужбовців система збиратиме та оброблятиме дані з різних державних реєстрів у реальному часі. Це дасть змогу:

бачити динаміку змін;

планувати заходи на основі фактів, а не припущень;

оперативно реагувати на виклики, особливо в умовах воєнного стану.

Публічні дашборди для громадян

Другий інтерфейс системи буде орієнтований на громадян. У перспективі українці зможуть переглядати аналітичні дані про стан справ у державі у форматі зрозумілих графіків і візуалізацій. Це дозволить:

бачити реальні результати роботи органів влади;

оцінювати ефективність державних рішень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.