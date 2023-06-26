В Україні стрімко зросла ціна на картоплю — Finance.ua
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В Україні стрімко зросла ціна на картоплю

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На сьогодні ціна на торішню картоплю в Україні варіюється в межах 9−12 грн/кг, що в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, настільки стрімке подорожчання в сегменті торішньої картоплі, пов’язане з фактичним завершенням сезону реалізації цієї продукції на українському ринку.
Також експерти нагадали, що практично впродовж усього сезону ціна на картоплю врожаю 2022 року утримувалася на доволі низькому рівні, і тільки наприкінці поточного сезону українські виробники змогли істотно підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Тож наразі торішня картопля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 87% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Разом з тим з початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на дану продукцію в Україні знову почала знижуватися.
За матеріалами:
УНІАН
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