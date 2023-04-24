В Україні стрімко дорожчає курятина — Finance.ua
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В Україні стрімко дорожчає курятина

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В Україні стрімко дорожчає курятина
В Україні стрімко дорожчає курятина
В Україні після Великодня зміниться ціни на багато продуктів. Стало відомо, скільки в супермаркетах коштує курятина. Про це повідомляє НСН Україна.
Найдешевше м’ясо в Україні за місяць подорожчало. Курячі стегна, які у березні продавали по 104,47 грн/кг, наразі доступні по 107,95 грн/кг. У супермаркетах Варус це м’ясо продають по 103,90 грн/кг.
Курячі гомілки минулого місяця реалізували по 74,90 грн/кг. У другій половині квітня середня ціна практично не змінилася — 74,95 грн/кг. У Варусі їх реалізують по 74,90 грн/кг.
Куряче філе подорожчало зі 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг. Воно доступніше в Новусі — 139 грн/кг.
За матеріалами:
agronews
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