В Україні стартують продажі нового Nissan Juke (фото) — Finance.ua

В Україні стартують продажі нового Nissan Juke (фото) Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

В Україні стартують продажі нового Nissan Juke (фото), Фото: Nissan

В Україні стартують продажі нового Nissan Juke 2024. Компактний кросовер пройшов оновлення.

Про нього розповіли на офіційному сайті Nissan в Україні.

Новий Nissan Juke майже не змінився зовні. Йому запропонували лише нові колісні диски діаметром до 19 дюймів та розширили палітру кольорів кузова. Також з’явилася нова версія N-Sport із двоколірним забарвленням та чорним декором.

Фото: Nissan

Основні зміни відбулися всередині - у салоні вперше з’явилася віртуальна панель приладів, а центральний тачскрін збільшили до 12,3 дюймів у діагоналі.

Як і раніше, кросовер Nissan Juke в Україні комплектується 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 114 сил. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП та 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Ціна Nissan Juke в Україні стартує з 904 580 гривень. Базова версія Accenta отримала діодні фари, клімат-контроль, підігрів сидінь датчики дощу і світла, камеру заднього огляду, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

Фото: Nissan

Топові варіанти N-Design та N-Sport (1 191 910 гривень) додають безключовий доступ, парктронік, підігрів керма, контроль «сліпих» зон, акустику Bose, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.

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