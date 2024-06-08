В Україні стартують продажі нового Nissan Juke (фото) — Finance.ua

В Україні стартують продажі нового Nissan Juke (фото)
В Україні стартують продажі нового Nissan Juke 2024. Компактний кросовер пройшов оновлення.
Про нього розповіли на офіційному сайті Nissan в Україні.
Новий Nissan Juke майже не змінився зовні. Йому запропонували лише нові колісні диски діаметром до 19 дюймів та розширили палітру кольорів кузова. Також з’явилася нова версія N-Sport із двоколірним забарвленням та чорним декором.
Основні зміни відбулися всередині - у салоні вперше з’явилася віртуальна панель приладів, а центральний тачскрін збільшили до 12,3 дюймів у діагоналі.
Як і раніше, кросовер Nissan Juke в Україні комплектується 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 114 сил. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП та 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.
Ціна Nissan Juke в Україні стартує з 904 580 гривень. Базова версія Accenta отримала діодні фари, клімат-контроль, підігрів сидінь датчики дощу і світла, камеру заднього огляду, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.
Топові варіанти N-Design та N-Sport (1 191 910 гривень) додають безключовий доступ, парктронік, підігрів керма, контроль «сліпих» зон, акустику Bose, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.
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