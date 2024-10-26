В Україні стартували продажі нового компактного кросовера Honda (фото) — Finance.ua

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В Україні стартували продажі нового компактного кросовера Honda (фото)

Технології&Авто
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В Україні стартували продажі нового компактного кросовера Honda (фото)
В Україні стартували продажі нового компактного кросовера Honda (фото), Фото: Honda
В Україні стартували продажі Honda HR-V 2025 модельного року. Компактний кросовер пройшов оновлення.
Його подробиці з’явилися на офіційному сайті Honda в Україні.
Кросовер Honda HR-V 2025 пізнається за новими решіткою радіатора, переднім бампером та ліхтарями. У салоні дещо змінили декор. Кросовер зберіг «розумні» задні крісла із підйомними подушками (Magic Seats), а об’єм його багажника становить 319−974 л.
Фото: Honda
Фото: Honda
Як і раніше, на українському ринку модель доступна виключно в гібридному виконанні e: HEV із 131-сильним електромотором та 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 107 к. с., яка виконує роль генератора. Середня витрата пального становить 5,4 л/100 км.

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Крім того, зазнала змін комплектація Honda HR-V. Базовий варіант Elegance (від 1 486 000 гривень) оснащений клімат-контролем, камерою, адаптивним круїз-контролем, підігрівом сидінь, навігацією, датчиками дощу і світла, а також набором систем безпеки.
Фото: Honda
Фото: Honda
Топовий варіант Advance Style Plus (1 765 000 гривень) додає панорамний дах, оздоблення шкірою, камери кругового огляду, контроль «сліпих» зон, підігрів керма, електропривід дверей багажника.
За матеріалами:
Фокус
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