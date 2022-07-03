В Україні спростили реєстрацію народження та смерті під час воєнного стану — Finance.ua

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В Україні спростили реєстрацію народження та смерті під час воєнного стану

Казна та Політика
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В Україні спростили реєстрацію народження та смерті під час воєнного стану
В Україні спростили реєстрацію народження та смерті під час воєнного стану
В Україні спростили процедуру встановлення фактів народження та смерті під час повномасштабної війни. Відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому ухвалила Верховна Рада.
Йдеться про документ № 7310, який оновлює правила реєстрації народження або смерті в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а також на тимчасово окупованих територіях України.
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Нардепи внесли відповідні зміни до Цивільного процесуального кодексу України. Згідно із законопроєктом:
  • для реєстрації факту народження або смерті на територіях, де через бої лікарні та РАЦСи не можуть видати документи, родичі можуть звернутися до будь-якого суду України;
  • до суду можна подавати будь-які документи та свідчення, які можуть підтвердити факт народження чи смерті;
  • такі заяви розглядатимуть невідкладно і безкоштовно (заявників звільнили від сплати судового збору).
  • судові рішення надсилатимуть у РАЦС, де заявники зможуть отримати свідоцтва.
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Як зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, цей законопроєкт, серед іншого, вирішить проблеми внутрішніх переселенців.
«Рада ухвалила закон № 7310, спрямований на спрощення та пришвидшення видавання ВПО свідоцтв про народження та смерть», — наголосила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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