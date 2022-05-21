В Україні спостерігається ажіотажне зростання цін на поросят через підвищення попиту та здешевлення кормів — Finance.ua

В Україні спостерігається ажіотажне зростання цін на поросят через підвищення попиту та здешевлення кормів

Вчора 21:27 — Казна та Політика

В Україні спостерігається ажіотажне подорожчання товарних поросят для подальшої відгодівлі через зростання попиту та цін на свинину у західних областях країни, у травні тварини у живій вазі подорожчали на 6-18% порівняно з квітнем цього року — з 75-90 грн/кг до 80-110 грн/кг.

Як повідомляється на сайті Асоціації свинарів України (АСУ) у п’ятницю, кількість охочих закупити поросят для подальшої відгодівлі перевищує наявну пропозицію, а товарні партії поросят масою 25-30 кг станом на середину травня заброньовані до кінця червня.

Асоціація уточнила, що пожвавлення на українському ринку товарних поросят, яке почалося в квітні, триває. Відповідна активність призвела до подальшого подорожчання в сегменті: якщо у квітні ціна закупівлі коливалася в межах 75-90 грн/кг живої ваги, то в середині травня діапазон цін зріс до 80-110 грн/кг, тоді як на початку 2022 року поросята пропонувалися за 67-75 грн/кг.

За даними АСУ, в Україні від початку військового вторгнення рф та блокади її сільгоспекспорту через чорноморські морпорти відбулася докорінна зміна настроїв у тваринництві. Так, через значні залишки в Україні зернових та шроту, сировини для виробництва кормів, експорт яких через традиційні морські шляхи нині неможливий через блокаду агресором, впали ціни на корми для сільгосптварин. Таке здешевлення кормів на тлі підвищення попиту на свинину та цін на неї у західних областях країни привернув увагу аграріїв до відгодівлі свиней, зазначає асоціація.

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