В Україні спіймали шахраїв, які "здавали в аренду" неіснуюче житло переселенцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні спіймали шахраїв, які "здавали в аренду" неіснуюче житло переселенцям

Вчора 18:31Кримінал
106
Фото: Офіс генпрокурораФото: Офіс генпрокурора
В Києві, в Полтавській та Кіровоградській областях працювала банда шахраїв, що «продавали» неіснуючі товари та «здавали в оренду» неіснуюче житло. Їхніми жертвами стали мінімум 8 людей.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
«У ході слідства викрито одного з учасників цієї схеми — мешканця Київської області. Підозрюваний розміщував в інтернеті оголошення про оренду неіснуючого житла в західних областях країни», — йдеться в повідомленні.
Отримавши авансовий платіж від громадян, які через військові дії були вимушені залишити свої домівки, він переставав виходити з ними на зв’язок, та, звісно, не повертав гроші.
«Наразі встановлено 8 потерпілих від такої схеми. За місцем проживання підозрюваного проведено обшук, вилучено грошові кошти, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та банківську картку», — додають в Офісі генпрокурора.
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.