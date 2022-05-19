В Україні спіймали шахраїв, які "здавали в аренду" неіснуюче житло переселенцям — Finance.ua

«У ході слідства викрито одного з учасників цієї схеми — мешканця Київської області. Підозрюваний розміщував в інтернеті оголошення про оренду неіснуючого житла в західних областях країни», — йдеться в повідомленні.
Отримавши авансовий платіж від громадян, які через військові дії були вимушені залишити свої домівки, він переставав виходити з ними на зв’язок, та, звісно, не повертав гроші.
«Наразі встановлено 8 потерпілих від такої схеми. За місцем проживання підозрюваного проведено обшук, вилучено грошові кошти, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та банківську картку», — додають в Офісі генпрокурора.