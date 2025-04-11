В Україні скасували спецдозволи на зайняття народною медициною — Finance.ua

В Україні скасували спецдозволи на зайняття народною медициною
В Україні скасували норму 2012 року, за якою для зайняття народною медициною був потрібен спеціальний дозвіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 квітня 2025 р. № 400.
Своїм рішенням Кабмін скасував постанову від 3 грудня 2012 р. № 1145 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)».
«Лікування» без гарантій
У 2018 році в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пропонувала скасувати видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).
У МОЗ тоді хотіли визначити народну медицину як метод оздоровлення, профілактики, діагностики та лікування, які ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.
За її словами, якщо сучасна медична наука не визнає практику цілителів, знахарів і екстрасенсів як метод лікування, цього не може визнавати закон і держава.
«І в жодному разі Міністерство охорони здоров’я не може надавати дозвільні документи на методи, безпечність та ефективність яких неможливо гарантувати», — пояснила Супрун.
МОЗ також пропонувало заборонити рекламу народної медицини.
Народні цілителі
Народні цілителі — це особи, які займаються лікуванням людей за допомогою традиційних, нетрадиційних або альтернативних методів, що передаються з покоління в покоління. Їх ще називають знахарями, травниками, костоправами, шаманами або екстрасенсами, залежно від регіону та методу лікування.
У більшості країн народне цілительство не заборонене, але й не визнається як частина офіційної медицини. В Україні, наприклад, не можна називати себе лікарем без медичної освіти, однак діяльність народних цілителів не повністю врегульована законом.
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