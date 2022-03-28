В Україні скасували карантинні зони та дозволили працювати без щеплень — Finance.ua

«Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі — регіони) встановлюється „зелений“, „жовтий“, „помаранчевий“ або „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім періоду воєнного стану», — йдеться в документі.
Фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано:
дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.
Закладам охорони здоров’я доручено забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.
На час воєнного стану також скасовано норму ухвали про усунення від роботи невакцинованих співробітників.