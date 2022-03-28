В Україні скасували карантинні зони та дозволили працювати без щеплень — Finance.ua
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В Україні скасували карантинні зони та дозволили працювати без щеплень

Вчора 16:32Казна та Політика
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В Україні скасували карантинні зони та дозволили працювати без щепленьВ Україні скасували карантинні зони та дозволили працювати без щеплень
Кабінет Міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників в Україні.
Відповідну постанову № 372 від 26 березня 2022 року опубліковано на Урядовому порталі.
«Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі — регіони) встановлюється „зелений“, „жовтий“, „помаранчевий“ або „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім періоду воєнного стану», — йдеться в документі.
Фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано:
  • дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
  • забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.
Закладам охорони здоров’я доручено забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.
На час воєнного стану також скасовано норму ухвали про усунення від роботи невакцинованих співробітників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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