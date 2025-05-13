Україна залучить від Європейського інвестиційного банку близько 35 млн євро: куди спрямують кошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна залучить від Європейського інвестиційного банку близько 35 млн євро: куди спрямують кошти

Казна та Політика
16
Україна залучить від Європейського інвестиційного банку близько 35 млн євро: куди спрямують кошти
Україна залучить від Європейського інвестиційного банку близько 35 млн євро: куди спрямують кошти
Україна залучить близько 35 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для підтримки малого й середнього бізнесу.
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами близько 20 млн євро, отриманих від ЄІБ, уряд спрямує на підтримку середньо- і довгострокових кредитів для українських підприємців через державний «ПриватБанк».
Читайте також
Ще до 15 млн євро від ЄІБ підуть на кредитування малого і середнього бізнесу через «Укрексімбанк», який також належить державі.
«Сьогодні ухвалили важливі рішення для покращення доступності кредитування. Таким чином даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання», — додав Шмигаль.
Нагадаємо, 9 квітня Україна та ЄІБ підписали три фінансові угоди на загальну суму у 300 мільйонів євро. Кошти підуть на відновлення української критичної інфраструктури.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems