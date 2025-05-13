Україна залучить від Європейського інвестиційного банку близько 35 млн євро: куди спрямують кошти — Finance.ua

Україна залучить від Європейського інвестиційного банку близько 35 млн євро: куди спрямують кошти Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Україна залучить від Європейського інвестиційного банку близько 35 млн євро: куди спрямують кошти

Україна залучить близько 35 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для підтримки малого й середнього бізнесу.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами близько 20 млн євро, отриманих від ЄІБ, уряд спрямує на підтримку середньо- і довгострокових кредитів для українських підприємців через державний «ПриватБанк».

Ще до 15 млн євро від ЄІБ підуть на кредитування малого і середнього бізнесу через «Укрексімбанк», який також належить державі.

«Сьогодні ухвалили важливі рішення для покращення доступності кредитування. Таким чином даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання», — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 9 квітня Україна та ЄІБ підписали три фінансові угоди на загальну суму у 300 мільйонів євро. Кошти підуть на відновлення української критичної інфраструктури.

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