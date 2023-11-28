В Україні щасливчик виграв один мільйон гривень в лотереї — Finance.ua
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В Україні щасливчик виграв один мільйон гривень в лотереї

Світ
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В Україні щасливчик виграв один мільйон гривень в лотереї
В Україні щасливчик виграв один мільйон гривень в лотереї
26 листопада 2023 року в Україні на одного мільйонера стало більше, невідомий щасливчик виграв джекпот, купивши онлайн-квиток.
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Наразі невідомо, звідки переможець і взагалі його історію, адже він все ще не контактував з представниками оператора державних лотерей «М.С.Л.», повідомляє пресслужба лотереї.
В «М.С.Л.» закликали усіх перевірити свої онлайн білети, і якщо саме ви є володарем виграшного білета, телефонуйте на безоплатну Гарячу лінію за номером 0 (800) 21 00 65.
Це не перший джекпот в Лото-Забава за 2023 рік. Двоє переможців були з міста Ананьїв Одеської області та 27 серпня у Мукачево Закарпатської області.

Довідка Finance.ua:

  • Канадський пенсіонер, який виграв у лотереї джекпот у розмірі $70 млн, віддасть частину коштів на повоєнне відновлення України.

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За матеріалами:
НВ
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