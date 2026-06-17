В Україні розроблять закон про штучний інтелект

В Україні відбулося перше засідання робочої групи з питань правового регулювання штучного інтелекту. Під час зустрічі обговорили поточні напрацювання держави у сфері ШІ та подальші кроки щодо створення профільного законодавства, яке має враховувати європейські підходи до регулювання цієї технології.
Про це повідомили у Міністерстві цифрових трансформацій України.
Використання ШІ у державних сервісах
Одним із напрямів розвитку є впровадження технологій штучного інтелекту в державні послуги.
Зокрема, восени 2025 року на порталі «Дія» запрацював національний AI-помічник. За даними Мінцифри, відтоді ним скористалися понад 350 тисяч громадян, які надіслали близько 2 млн повідомлень. У травні 2026 року ШІ-агент також був інтегрований у мобільний застосунок «Дія». У міністерстві повідомляють, що протягом першого місяця його роботи близько 3 млн користувачів за його допомогою генерували витяги та сплачували штрафи.
Крім того, триває розвиток інфраструктури для роботи зі штучним інтелектом. Зокрема, держава співпрацює з NVIDIA над проєктом AI Factory, а також разом із «Київстаром» працює над створенням української великої мовної моделі «Сяйво».
Підготовка до нових правил
У Мінцифрі зазначають, що наразі в Україні застосовується підхід поступової підготовки ринку до майбутнього регулювання.
Серед уже реалізованих ініціатив — публікація Дорожньої карти та Білої книги з регулювання штучного інтелекту, підготовка рекомендацій щодо безпечного використання алгоритмів у різних сферах, а також запуск регуляторної пісочниці (Sandbox) для тестування ШІ-рішень.
За даними відомства, за рік роботи Sandbox надійшло 90 заявок на тестування продуктів на базі штучного інтелекту, а 15 рішень пройшли аудит за участю залучених експертів.
Також у 2026 році було оновлено словник термінів у сфері ШІ та переведено його у машиночитний формат. Окремо зазначається, що 14 українських компаній, серед яких Grammarly, MacPaw, SoftServe та Uklon, створили організацію, присвячену питанням етичного використання штучного інтелекту.
Законопроєкт планують підготувати у 2026 році
Наступним етапом має стати розробка профільного закону про штучний інтелект. Над документом працюватиме спеціальна робоча група.
У Мінцифрі повідомили, що законопроєкт має бути синхронізований із підходами Європейського Союзу до регулювання ШІ та враховувати інтереси держави, суспільства й бізнесу. Розробку документа планують завершувати протягом 2026 року.