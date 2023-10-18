В Україні розроблять порядок управління конфіскованими криптоактивами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні розроблять порядок управління конфіскованими криптоактивами

Криптовалюта
20
В Україні розроблять порядок управління конфіскованими криптоактивами
В Україні розроблять порядок управління конфіскованими криптоактивами
Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) спільно з іншими відомствами розробить порядок управління конфіскованими віртуальними активами.
Про це зазначено в офіційному пресрелізі.
Зустріч сторін відбулася 17 жовтня 2023 року. Під час засідання учасники обговорили низку питань, пов’язаних з управлінням заарештованими віртуальними активами як цифровою річчю.
Відповідний законопроєкт Верховна Рада України ухвалила в серпні 2023 року.
Читайте також
Серед порушених тем було питання отримання прибутку державною скарбницею від заарештованих активів. За підсумками засідання сторони погодилися сформувати законодавчий базис у вигляді переліку рекомендацій, який буде направлено Генпрокуратурі України.
Також під час зустрічі в АРМА відзвітували про результат своєї діяльності. З другої половини 2022 року до 16 жовтня 2023 року тут відстежили й заарештували віртуальні активи на суму у 223 531 USDT.
За той самий період відомство надіслало централізованим криптобіржам 19 запитів про надання інформації. В АРМА зазначили, що мають намір інтенсифікувати цю співпрацю.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.