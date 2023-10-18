В Україні розроблять порядок управління конфіскованими криптоактивами — Finance.ua

В Україні розроблять порядок управління конфіскованими криптоактивами
Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) спільно з іншими відомствами розробить порядок управління конфіскованими віртуальними активами.
Про це зазначено в офіційному пресрелізі.
Зустріч сторін відбулася 17 жовтня 2023 року. Під час засідання учасники обговорили низку питань, пов’язаних з управлінням заарештованими віртуальними активами як цифровою річчю.
Відповідний законопроєкт Верховна Рада України ухвалила в серпні 2023 року.
Серед порушених тем було питання отримання прибутку державною скарбницею від заарештованих активів. За підсумками засідання сторони погодилися сформувати законодавчий базис у вигляді переліку рекомендацій, який буде направлено Генпрокуратурі України.
Також під час зустрічі в АРМА відзвітували про результат своєї діяльності. З другої половини 2022 року до 16 жовтня 2023 року тут відстежили й заарештували віртуальні активи на суму у 223 531 USDT.
За той самий період відомство надіслало централізованим криптобіржам 19 запитів про надання інформації. В АРМА зазначили, що мають намір інтенсифікувати цю співпрацю.
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