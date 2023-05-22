В Україні різко здорожчала цибуля, - EastFruit — Finance.ua
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В Україні різко здорожчала цибуля, - EastFruit

Особисті фінанси
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Протягом тижня ціна на ріпчасту цибулю на оптових ринках зросла в середньому на 10% до 43−49 гривень/кг.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit, передають Українськi Новини.
«Досить високий попит на цибулю на тлі сезонного скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку спровокував стрімке зростання цін у цьому сегменті. У підсумку, через обмежену пропозицію цибулі на ринку ціна на цю продукцію протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%, і сьогодні ріпчасту цибулю відвантажують по 43−49 гривень/кг», — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося.
«Наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю продовжуватимуть прискорюватися в міру подальшого скорочення запасів цієї продукції в українських господарствах», — йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, ціни на ранню капусту за останні кілька днів істотно знизилися.
За матеріалами:
Українські Новини
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