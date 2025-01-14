В Україні придбали рекордну кількість автобусів у грудні 2024 року — Finance.ua

В Україні придбали рекордну кількість автобусів у грудні 2024 року Сьогодні 20:24 — Технології&Авто

В Україні придбали рекордну кількість автобусів у грудні 2024 року

У грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Зазначається, що відносно грудня 2023 року зростання становило 30%, а у порівнянні з листопадом 2024 року цей показник збільшився на 27%.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 59%, що на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника та на 4 пункти менше у порівнянні з листопадом 2024 року.

Загалом у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових — 1296 (-24%); вживаних — 945 (-12%).

Найчастіше в частині нових транспортних засобів вперше реєстрували:

Ataman — 350 одиниць;

Etalon-254;

Ford — 191;

Zaz — 154;

Citroen — 122.

серед вживаних:

Mercedes-Benz — 309;

Van Hool — 103;

Volkswagen — 78;

VDL — 71;

Iveco — 62.

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