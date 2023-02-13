В Україні проведуть перші аукціони з продажу бурштину — Finance.ua

В Україні проведуть перші аукціони з продажу бурштину Сьогодні 21:28 — Казна та Політика

В Україні проведуть перші аукціони з продажу бурштину

В державній системі “Прозорро.Продажі” оголосили перші е-аукціони з продажу бурштину на понад 13 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Прозорро.Продажі".

Зазначається, що перші онлайн-аукціони з продажу бурштину оголосило Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на підставі рішення Міністерства фінансів України.

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Наразі оголошено 17 таких аукціонів . Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень.

Стартова вартість найдешевшого лота - 3 тисячі гривень, найдорожчого — понад 3 млн гривень.

Ці онлайн-аукціони мають відбутися в системі “Прозорро.Продажі” 27 лютого 2023 року.

"Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни. Якщо лот не продасться на першому аукціоні, протягом п’яти робочих днів після його завершення в системі зʼявиться оголошення про повторні торги", - зазначають в “Прозорро.Продажі”.

Там додають, що майбутні покупці бурштину можуть взяти участь у торгах з будь-якого майданчика, який акредитований в системі “Прозорро.Продажі”.

Перелік всіх акредитованих майданчиків за посиланням

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