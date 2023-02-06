У лютому заплановано провести 50 аукціонів з приватизації — Finance.ua

У лютому заплановано провести 50 аукціонів з приватизації Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Кабмін у межах «малої приватизації» у лютому розраховує на проведення майже 50 аукціонів.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, передає « Укрінформ ».

«Майже 50 аукціонів передбачені на лютий... Це об’єкти замороженого будівництва, які роками не були в експлуатації, це виробники металопродукції, які зараз можуть бути потрібний для тих підприємств, які займаються релокацією і відновлюють оборонне виробництво, це ще один спиртзавод на Буковині, це виробниче устаткування, яке просто можна використовувати для відновлення виробництва» — сказав Немчінов.

Міністр Кабінету Міністрів також розповів про те, що ще один порт готується Фондом державного майна до приватизації.

Немчінов додав, що у лютому кошти мають надійти до бюджету від проєктів, які були реалізовані у січні.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.