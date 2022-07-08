В Україні пропонують заборонити компаніям із рф та рб брати участь у держзакупівлях — Finance.ua
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В Україні пропонують заборонити компаніям із рф та рб брати участь у держзакупівлях

Казна та Політика
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В Україні пропонують заборонити компаніям із рф та рб брати участь у держзакупівлях
В Україні пропонують заборонити компаніям із рф та рб брати участь у держзакупівлях
Бюро економічної безпеки пропонує заборонити російським та білоруським компаніям брати участь у закупівлях за державні гроші, а укладені договори анулювати.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Аналітики БЕБ встановили, що 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з рф та рб, брали участь у закупівлях за державні кошти, навіть під час війни. З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.
До прикладу, одна з таких компаній уклала угоду на постачання електророзподільних кабелів, запасних частин до генераторів, двигунів, залізничного транспорту на суму понад 27,8 млн гривень, інша — надання послуг з доступу та підтримки хмарного середовища вартістю 7,7 млн грн.
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«У зв’язку із відкритою збройною агресією рф проти України актуальним є створення законодавчих заборон щодо участі російського бізнесу у національній економіці. Їх діяльність в Україні потенційно несе загрози економічній безпеці держави», — зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.
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Бюро економічної безпеки України ініціювало перед Кабінетом міністрів України питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з рф та рб, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.
Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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