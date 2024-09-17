В Україні прогнозують падіння продажів авто з пробігом — Finance.ua

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В Україні прогнозують падіння продажів авто з пробігом

Технології&Авто
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В Україні прогнозують падіння продажів авто з пробігом
В Україні прогнозують падіння продажів авто з пробігом
Попит на вживані автомобілі з-за кордону у серпні був рекордним за останні два роки, але згодом ситуація може змінитися.
Про це розповів голова ГС «Інститут досліджень авторинку» Станіслав Бучацький.
За його словами, в останній місяць літа українці придбали понад 25,7 тисячі ввезених з-за кордону вживані автомобілі. Більшим цей показник був лише невдовзі після початку повномасштабного вторгнення, у квітні-липні 2022 року, під час так званого «нульового розмитнення». Тоді ж попит був спровокований протилежною ситуацією — відсутністю податку на авто.
За словами Станіслава Бучацького, зростання кількості вживаних автівок в Україні з-за кордону відбулося через анонсований податок у 15%.
Уже незабаром ринок може сильно «просісти», і цьому є вагома причина.
«Найімовірніше, у вересні, жовтні і листопаді в статистиці ми побачимо падіння. При чому досить серйозне, на 20−30%. Тому що ті люди, які вже це зробили (привезли та зареєстрували автомобіль з-за кордону. — Ред.), мали би це розтягнути на три місяці, а зробили це за місяць», — зазначає експерт.
Таким чином, наступні місяці ми спостерігатимемо досить серйозне падіння статистики реєстрації машин з-за кордону. Оскільки анонсований податок змусив поквапитися тих людей, що відкладали покупку на найближчі місяці.
За матеріалами:
MMR
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