В Україні продовжать загальну мобілізацію. Зеленський вніс до Ради законопроєкт — Finance.ua
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В Україні продовжать загальну мобілізацію. Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Вчора 14:11Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити свій указ щодо продовження загальної мобілізації.
Про це йдеться у законопроєкті № 7390 від 18 травня.
Сам текст документа зараз відсутній на сайті парламенту.
Початкова мобілізація була запроваджена 24 лютого.
Відповідно до указу вона проводиться протягом 90 діб з дня набрання чинності документом.
Відтак вона закінчується 25 травня.
Новим законопроєктом глава держави пропонує її продовжити.
Міністерство оборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться з російськими окупантами.
8 депутатів Верховної ради пропонують парламенту звільнити від мобілізації викладачів вишів незалежно від наявності у них наукового ступеня.
Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил Роман Горбач заявив, що мобілізація в Україні триває за планом, ймовірно, її продовжать після 24 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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