В Україні продовжать загальну мобілізацію. Зеленський вніс до Ради законопроєкт — Finance.ua

В Україні продовжать загальну мобілізацію. Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Вчора 14:11 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити свій указ щодо продовження загальної мобілізації.

Про це йдеться у законопроєкті № 7390 від 18 травня.

Сам текст документа зараз відсутній на сайті парламенту.

Початкова мобілізація була запроваджена 24 лютого.

Відповідно до указу вона проводиться протягом 90 діб з дня набрання чинності документом.

Відтак вона закінчується 25 травня.

Новим законопроєктом глава держави пропонує її продовжити.

Міністерство оборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться з російськими окупантами.

8 депутатів Верховної ради пропонують парламенту звільнити від мобілізації викладачів вишів незалежно від наявності у них наукового ступеня.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил Роман Горбач заявив, що мобілізація в Україні триває за планом, ймовірно, її продовжать після 24 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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