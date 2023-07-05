В Україні продажі нових вантажівок досягли рекордних показників — Finance.ua

В Україні продажі нових вантажівок досягли рекордних показників
В Україні за червень купили 1068 нових комерційних автомобілів. Це рекордний показник за останні 17 місяців.
Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».
«У порівнянні з торішнім червнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились у два з половиною рази, а відносно травня цього року — на 12%. Однак від показника довоєнного червня 2021 року реєстрації нових комерційних авто відстають на 26%», — сказано в повідомленні.
До Топ-5 червня на ринку комерційних авто увійшли:
- Renault — 356 авто.
- Scania — 127 авто.
- Volkswagen — 67 авто.
- Peugeot — 60 авто.
- Mercedes-Benz — 53 авто.
«Всього за півроку український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 5190 нових машин, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року», — додали в Укравтопромі.
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