В Україні продажі нових вантажівок досягли рекордних показників — Finance.ua

В Україні продажі нових вантажівок досягли рекордних показників Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

В Україні продажі нових вантажівок досягли рекордних показників

В Україні за червень купили 1068 нових комерційних автомобілів. Це рекордний показник за останні 17 місяців.

Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

«У порівнянні з торішнім червнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились у два з половиною рази, а відносно травня цього року — на 12%. Однак від показника довоєнного червня 2021 року реєстрації нових комерційних авто відстають на 26%», — сказано в повідомленні.

До Топ-5 червня на ринку комерційних авто увійшли:

Renault — 356 авто. Scania — 127 авто. Volkswagen — 67 авто. Peugeot — 60 авто. Mercedes-Benz — 53 авто.

«Всього за півроку український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 5190 нових машин, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року», — додали в Укравтопромі.

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