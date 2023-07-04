Продажі електромобілів в Україні б’ють рекорди: ТОП-10 моделей червня — Finance.ua

Продажі електромобілів в Україні б’ють рекорди: ТОП-10 моделей червня Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Продажі електромобілів в Україні б’ють рекорди: ТОП-10 моделей червня

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій «електричок» в Україні протягом червня та визначили топ-20 моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових електричних авто. Сегмент ринку зростає все більше, а перший місяць літа приніс одразу два рекорди: максимальну кількість імпортних вживаних «електричок» (понад 2,5 тисячі), та максимальну кількість перших реєстрацій нових авто з електричним двигуном: 600 штук.

Динаміка ринку електричних авто

У червні українці придбали 4,6 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це майже удвічі більше — на 91,7%, — ніж у травні минулого року; та на 15% більше, ніж у травні-2023. І це — черговий місячний рекорд продажів електромобілів в Україні.

Серед загальної кількості електричних авто у червні, 98,9% були легковими, вантажними — 1,1% (51 шт.).

Більш ніж половину електромобілів (56,9%, 2 591 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Така частка виявилася рекордною за останні 11 місяців, а кількість виявилася найбільшою в історії українського авторинку. Сприяє їх ввезенню «нульова» ставка розмитнення.

На внутрішньому ринку придбали 29,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 360 шт.).

Новими купили 13,2% машин (600 шт.). Це — також максимальний кількісний показник, а отже, ще один рекорд на авторинку.

Станом на кінець червня 2023 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 61 019 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 59 009 легкових, 2 005 вантажних та 5 автобусів.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх перепродажів традиційно, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У червні щодо таких уклали 388 угод купівлі-продажу. На другому місці в списку — Tesla Model 3, щодо якої уклали 130 угод.

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Третє місце зайняв Volkswagen E-Golf (119 шт.), котрий впевнено рухається вгору рейтингу, додавши одну позицію за підсумками червня.

Четверту сходинку зайняв Volkswagen ID.4 (81 шт.), а п’яту — Tesla Model S (56 шт.).

Nissan Leaf — 388 шт. Tesla Model 3 — 130 шт. Volkswagen E-Golf — 119 шт. Volkswagen ID.4 — 81 шт. Tesla Model S — 56 шт. Honda M-NV — 55 шт. Renault Zoe — 49 шт. Tesla Model Y — 44 шт. BMW i3 — 41 шт. Chevrolet Bolt — 31 шт. Fiat 500 — 25 шт. Tesla Model X — 24 шт. Audi E-Tron — 23 шт. Kia Soul — 22 шт. Mercedes-Benz B-Classe — 21 шт. Renault Kangoo — 15 шт. Mitsubishi I-Miev — 12 шт. Citroen C-Zero — 12 шт. Hyundai Kona — 11 шт. BMW iX — 11 шт.

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у червні зберіг Nissal Leaf (526 шт.).

На другому місці залишається Volkswagen E-Golf (363 шт.), інтерес до котрого лише зростає останні кілька місяців.

Третю сходинку зайняла бюджетна Tesla Model 3 (203 шт.), а на четвертій залишився Renault Zoe (160 шт.).

Замикає п’ятірку Tesla Model Y (157 шт.).

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками червня зайняв Volkswagen ID.4 (199 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (101 шт.), а на третє піднявся Volkswagen ID.6 (26 шт.).

Honda e: NS1 опустився на четверте місце (23 шт.), а на п’яте піднялася Audi Q8 (21 шт.).

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