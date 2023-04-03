В Україні пробурили газову свердловину з рекордним за 2,5 роки обсягом видобутку — Finance.ua

В Україні пробурили газову свердловину з рекордним за 2,5 роки обсягом видобутку Вчора 17:10 — Енергетика

В Україні пробурили газову свердловину з рекордним за 2,5 роки обсягом видобутку

АТ «Укргазвидобування» пробурило розвідувальну свердловину, яка має найвищу показники видобутку серед свердловин, введених в експлуатацію за останні 2,5 роки.

Нова свердловина відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі. Добовий дебіт становить понад 460 тис. куб. м газу.

У НАК наголошують, що це стало можливим завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації, зокрема матеріалів 3D сейсморозвідки, що дало змогу ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння.

Довідка Finance.ua:

АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в березні дві свердловини добовим дебітом 300-400 тис. куб. м.

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Економічна Правда За матеріалами:

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