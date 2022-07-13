В Україні повністю переглянуть класифікатор професій — Finance.ua

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В Україні повністю переглянуть класифікатор професій

Казна та Політика
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В Україні повністю переглянуть класифікатор професій
В Україні повністю переглянуть класифікатор професій
Кабінет Міністрів на засіданні 12 липня утворив міжвідомчу робочу групу з питань реформування класифікатора професій.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Робоча група буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, основним завданням якого буде розроблення концепції реформування цього національного класифікатора з метою гармонізації його з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення його у відповідність із Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08.
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Також затверджено положення про зазначену міжвідомчу робочу групу і визначено її склад, однак інших подробиць Мельничук не повідомив.
Натомість уряд на засіданні у вівторок також прийняв низку інших рішень, зокрема передбачив, що гроші, що мали йти на забезпечення належних умов в’їзду та виїзду осіб на окуповані території, в умовах воєнного стану мають йти на координацію гуманітарних коридорів для безпечного транзиту гуманітарної допомоги на окуповану територію та/або надання допомоги людям на окупованій території та/або евакуації їх звідти.
Крім того, визначено, що такі кошти йтимуть і на забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, які проживають на окупованій та/або прилеглій до неї території, отримані на телефонну «гарячу» лінію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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