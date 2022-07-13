Уряд затвердив угоду між Україною та ЄС про спільний авіапростір — Finance.ua

Уряд затвердив угоду між Україною та ЄС про спільний авіапростір Вчора 11:14 — Казна та Політика

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір.

Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Повідомляється про затвердження плану заходів з виконання Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір.

Зазначеним планом визначаються завдання та заходи, які поетапно виконуватимуться відповідальними центральними органами виконавчої влади до і після набрання Угодою чинності.

У червні минулого року Рада ЄС схвалила підписання з чотирма країнами Угоди про Спільний авіаційний простір. Зокрема, з Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.