Уряд затвердив угоду між Україною та ЄС про спільний авіапростір — Finance.ua
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Уряд затвердив угоду між Україною та ЄС про спільний авіапростір

Казна та Політика
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Кабінет міністрів України затвердив план заходів з виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір.
Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Повідомляється про затвердження плану заходів з виконання Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір.
Зазначеним планом визначаються завдання та заходи, які поетапно виконуватимуться відповідальними центральними органами виконавчої влади до і після набрання Угодою чинності.
У червні минулого року Рада ЄС схвалила підписання з чотирма країнами Угоди про Спільний авіаційний простір. Зокрема, з Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом.
За матеріалами:
УНН
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