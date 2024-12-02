В Україні посилили графік відключень електроенергії — Finance.ua

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В Україні посилили графік відключень електроенергії

Енергетика
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В Україні посилили графік відключень електроенергії
В Україні посилили графік відключень електроенергії
В Україні 2 грудня, у понеділок, порівняно з вихідними днями посилився режим вимкнення електроенергії. Графіки почали діяти з 7:00 ранку та застосовуватимуться до 22:00 вечора.
Найбільше обмежень заплановано з 8 до 10, а також з 11 до 19 години.
Про це свідчать дані «Укренерго». Як зазначили енергетики, 2 грудня для побутових споживачів час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:
  • 07:00 — 08:00 — одна черга відключень;
  • 08:00 — 10:00 — дві черги відключень;
  • 10:00 — 11:00 — одна черга відключень;
  • 11:00 — 19:00 — дві черги відключень;
  • 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки діють на годину довше — з 6:00 до 23:00. При цьому обмеження не застосовуються для підприємств, що імпортують 60 і більше відсотків електроенергії для потреб.
«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнайтесь на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах», — попередили в «Укренерго».
За матеріалами:
Обозреватель
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