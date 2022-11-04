В Україні поштові скриньки замінять поштоматами і запровадять електронні марки — Finance.ua
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В Україні поштові скриньки замінять поштоматами і запровадять електронні марки

Фінтех і Картки
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Верховна Рада під час засідання 3 листопада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 4353 «Проект Закону про поштовий зв’язок».
Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм роз’яснив, що норми документу внесусь докорінні зміни в роботу поштових операторів. Зокрема, в Україні замість поштових скриньок тепер будуть поштомати, а поштові марки стануть електронними.
«Ми рушили від старих обшарпаних поштових скриньок до поштоматів з QR-кодами і нарешті зможемо забути, які на смак поштові марки, бо будуть нові — електронні», — зазначив Найєм.
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Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський уточнив, що художні марки залишаються.
Норми закону також визначають, що таке і як мають працювати:
  • поштомати;
  • кур’єрські послуги;
  • електронні марки тощо.
В пояснювальній записці до документу йдеться, що законопроєктом пропонується закріпити що до універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:
  • простих поштових відправлень, реєстрованих та з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг;
  • посилок без оголошеної вартості масою до 10 кг;
  • відправлень для сліпих масою до 7 кг.
Норми документу також передбачають відповідальність пошти за неналежне виконання своїх обов’язків стосовно нових послуг і, звісно, відповідальність користувачів за збитки, завдадані компанії, якщо у відправленні будуть заборонені речі.
Крім того, закон впорядковує міжнародну доставку і покладає моніторинг якості надання універсальних послуг поштового зв’язку на нацрегулятора. Найєм зазначив, що ця норма — ефективна боротьба з контрабандою.
За матеріалами:
Діло
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