В Україні поштові скриньки замінять поштоматами і запровадять електронні марки — Finance.ua

В Україні поштові скриньки замінять поштоматами і запровадять електронні марки Вчора 11:16 — Фінтех і Картки

Верховна Рада під час засідання 3 листопада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 4353 «Проект Закону про поштовий зв’язок».

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм роз’яснив, що норми документу внесусь докорінні зміни в роботу поштових операторів. Зокрема, в Україні замість поштових скриньок тепер будуть поштомати, а поштові марки стануть електронними.

«Ми рушили від старих обшарпаних поштових скриньок до поштоматів з QR-кодами і нарешті зможемо забути, які на смак поштові марки, бо будуть нові — електронні», — зазначив Найєм.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський уточнив, що художні марки залишаються.

Норми закону також визначають, що таке і як мають працювати:

поштомати;

кур’єрські послуги;



електронні марки тощо.



В пояснювальній записці до документу йдеться, що законопроєктом пропонується закріпити що до універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:

простих поштових відправлень, реєстрованих та з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг;

посилок без оголошеної вартості масою до 10 кг;

відправлень для сліпих масою до 7 кг.

Норми документу також передбачають відповідальність пошти за неналежне виконання своїх обов’язків стосовно нових послуг і, звісно, відповідальність користувачів за збитки, завдадані компанії, якщо у відправленні будуть заборонені речі.

Крім того, закон впорядковує міжнародну доставку і покладає моніторинг якості надання універсальних послуг поштового зв’язку на нацрегулятора. Найєм зазначив, що ця норма — ефективна боротьба з контрабандою.

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