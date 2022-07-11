В Україні подорожчають яйця — Finance.ua

В Україні подорожчають яйця Вчора 05:03 — Особисті фінанси

В Україні вже найближчими тижнями може зрости вартість яєць, що пов’язано з рекордним зменшенням виробництва цієї продукції, а також тривалим тиском НАБУ на Ukrlandfarming.

Про це повідомила аналітик УКАБ Світлана Литвин на сторінці асоціації в Facebook

За її словами, вартість яєць може збільшитися майже вдвічі — до 40 грн за десяток.

Приблизно з серпня почне зростати ціна на курячі яйця. І вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому — близько 40 грн за десяток. Ця ціна, найімовірніше, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць, — повідомила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

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Таке здорожчання яєць на початку року відбулося через безпрецедентне зниження їх виробництва в січні-травні — майже на 25%, продовжує Литвин. Вона уточнила, що такого не було впродовж останніх років двадцяти.

Скорочення водночас пов’язане зі зростанням на 60% цін на кормові культури для птиці. Іншим фактором збитковості виробництва є зниження експорту яєць — майже вдвічі за п’ять місяців.

Також на ціні позначився тиск директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника на очільника компанії Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Через переслідування агрохолдинг був змушений закрити понад 27 птахофабрик.

agronews За матеріалами:

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