В Україні подешевшав ряд овочів — Finance.ua

В Україні подешевшав ряд овочів Вчора 07:18 — Особисті фінанси

У міру достигання врожаю овочів зменшуються ціни на них. Найбільше подешевшала морква та огірки, а томати тримають ціну. Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.

Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України «Шувар», що у Львові, ціни на моркву протягом 4 днів знизилися з 25-27 грн/кг до 16-22 грн/кг, буряк за цей час подешевшав з 13-20 грн/кг до 13-15 грн/кг, цибуля дещо подорожчала — з 18-22 до 22-25 грн/кг, ціни на капусту практично залишилися на місці — 20-26 грн/кг.

Ціни на картоплю знизилися до 5-8 грн/кг.

Подорожчали томати — з 29-32 грн/кг до 38 грн/кг, огірки, навпаки, подешевшали — з 19-20 грн/кг до 15-17 грн/кг.

Також знизилася ціна на кабачки з 13-16 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Ціна на цукрову кукурудзу залишається на високому рівні — 20 грн/шт.

agronews За матеріалами:

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