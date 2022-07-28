В Україні подешевшав ряд овочів — Finance.ua
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В Україні подешевшав ряд овочів

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У міру достигання врожаю овочів зменшуються ціни на них. Найбільше подешевшала морква та огірки, а томати тримають ціну. Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.
Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України «Шувар», що у Львові, ціни на моркву протягом 4 днів знизилися з 25-27 грн/кг до 16-22 грн/кг, буряк за цей час подешевшав з 13-20 грн/кг до 13-15 грн/кг, цибуля дещо подорожчала — з 18-22 до 22-25 грн/кг, ціни на капусту практично залишилися на місці — 20-26 грн/кг.
Ціни на картоплю знизилися до 5-8 грн/кг.
Подорожчали томати — з 29-32 грн/кг до 38 грн/кг, огірки, навпаки, подешевшали — з 19-20 грн/кг до 15-17 грн/кг.
Також знизилася ціна на кабачки з 13-16 грн/кг до 10-12 грн/кг.
Ціна на цукрову кукурудзу залишається на високому рівні — 20 грн/шт.
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За матеріалами:
agronews
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