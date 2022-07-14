В Україні подешевшало пшеничне борошно — Finance.ua
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В Україні подешевшало пшеничне борошно

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Згідно з даними ІА «АПК-Інформ», в Україні на ринку пшеничного борошна після деякої стабілізації відновилась знижувальна цінова динаміка.
Тиск на ціни чинили значне здешевлення сировини для переробки й зниження попиту з боку деяких ключових споживачів, які сформували достатні обсяги продукту для роботи в середньостроковій перспективі. Також превалюванню пропозиції над попитом на ринку сприяє висока конкуренція між виробниками поруч із практично повною відсутністю експорту борошна.
Так, станом на 8 липня більшість переробників фіксують ціни пропозицій на борошно вищого і 1 ґатунку в діапазоні 10600-12600 та 10300-12300 грн/т EXW відповідно, що на 300-700 грн/т нижче показників кінця минулого тижня. Зазначимо, що поодинокі продавці озвучували ціни пропозицій у межах 12800-13000 грн/т і 12500-12600 грн/т EXW, продовжуючи працювати на сировині, що була закуплена за більш високими цінами.
За матеріалами:
agronews
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