В Україні подешевшало борошно через блокаду українсько-польського кордону та неможливість експорту — Finance.ua
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В Україні подешевшало борошно через блокаду українсько-польського кордону та неможливість експорту

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В Україні з початку березня почало поступово дешевшати пшеничне борошно через проблеми із транзитом через Польщу, де фермери-страйкарі постійно блокують кордони, повідомило інформаційно-аналітичне агентство «АПК-Інформ».
«Надмірна кількість пропозицій борошна і помірний попит як внутрішніх, так і експортно-орієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни. Реалізувати борошно на експортний ринок майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін», — зазначили аналітики.
За їхньою інформацією, з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизилися на 100−300 грн/тонна і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700−11 100 грн/тоннаEXW.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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