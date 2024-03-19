В Україні подешевшало борошно через блокаду українсько-польського кордону та неможливість експорту — Finance.ua

В Україні подешевшало борошно через блокаду українсько-польського кордону та неможливість експорту Сьогодні 07:38 — Особисті фінанси

В Україні з початку березня почало поступово дешевшати пшеничне борошно через проблеми із транзитом через Польщу, де фермери-страйкарі постійно блокують кордони, повідомило інформаційно-аналітичне агентство «АПК-Інформ».

«Надмірна кількість пропозицій борошна і помірний попит як внутрішніх, так і експортно-орієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни. Реалізувати борошно на експортний ринок майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін», — зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизилися на 100−300 грн/тонна і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700−11 100 грн/тоннаEXW.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.