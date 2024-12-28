В Україні подешевшала картопля: які ціни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні подешевшала картопля: які ціни

Особисті фінанси
53
За даними щоденного моніторингу проекту EastFruit, цього тижня на ринку картоплі в Україні відзначається зниження торговельної активності.
Всупереч надіям фермерів на те, що дана продукція напередодні новорічних свят вкотре зросте в ціні, відпускні ціни на картопля в Україні, навпаки, почали знижуватися. Оптові компанії, у свою чергу, не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягу закупівель цього товару, оскільки попит на цю продукцію помітно знизився.
Так, на сьогоднішній день товарна картопля надходить у продаж у діапазоні 18−28 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Приводом для незначного зниження цін у цьому сегменті стало як ослаблення попиту картопля, а й стабільні постачання цієї продукції із зовнішніх ринків. При цьому більшість ключових гравців ринку відзначають посередні якісні характеристики імпортної картоплі, що, в свою чергу, вплинуло на темпи збуту та місцевої продукції також.
Проте загалом українські фермери не скаржаться на відпускні ціни на картоплю цього сезону, адже ця продукція в порівнянні з минулим роком подорожчала в середньому на 41%. Причиною такої значної цінової різниці експерти називають зниження врожайності картоплі в Україні через несприятливі погодні умови в літні місяці. Багато фермерів паралельно зі зниженням урожаю відзначають поступове погіршення якості продукції, закладеної на зберігання.
За матеріалами:
agroreview.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.