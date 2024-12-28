В Україні подешевшала картопля: які ціни — Finance.ua

В Україні подешевшала картопля: які ціни Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

За даними щоденного моніторингу проекту EastFruit , цього тижня на ринку картоплі в Україні відзначається зниження торговельної активності.

Всупереч надіям фермерів на те, що дана продукція напередодні новорічних свят вкотре зросте в ціні, відпускні ціни на картопля в Україні, навпаки, почали знижуватися. Оптові компанії, у свою чергу, не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягу закупівель цього товару, оскільки попит на цю продукцію помітно знизився.

Так, на сьогоднішній день товарна картопля надходить у продаж у діапазоні 18−28 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Приводом для незначного зниження цін у цьому сегменті стало як ослаблення попиту картопля, а й стабільні постачання цієї продукції із зовнішніх ринків. При цьому більшість ключових гравців ринку відзначають посередні якісні характеристики імпортної картоплі, що, в свою чергу, вплинуло на темпи збуту та місцевої продукції також.

Проте загалом українські фермери не скаржаться на відпускні ціни на картоплю цього сезону, адже ця продукція в порівнянні з минулим роком подорожчала в середньому на 41%. Причиною такої значної цінової різниці експерти називають зниження врожайності картоплі в Україні через несприятливі погодні умови в літні місяці. Багато фермерів паралельно зі зниженням урожаю відзначають поступове погіршення якості продукції, закладеної на зберігання.

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