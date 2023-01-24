В Україні почали викрадати авто за допомогою евакуатора — Finance.ua

В Україні почали викрадати авто за допомогою евакуатора Сьогодні 05:36

Зловмисники вигадали нову схему викрадення автомобілів. Для цього вони використовували автоевакуатор.

Як стало відомо, українець підробляв техпаспорт на автомобіль своєї жертви, після чого викликав евакуатор і під приводом того, що зламалося і він не може потрапити всередину, просив вивезти транспортний засіб за межі міста. При цьому водію евакуатора оплачували роботу. Все виглядало законно і цілком звично.

Під час обшуку житла зловмисника у нього знайшли кілька телефонів, а також ключі від різних транспортних засобів, документи, які він підробив раніше.

Зловмиснику загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, найчастіше в 2022 році викрадали автомобілі корейських марок Hyundai та Kia — на них припав майже кожен п’ятий (17,6%) подібний інцидент. Як правило, злочинців цікавили кросовери Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe та Kia Sorento. Найменше викрадачів цікавили Toyota Camry та Toyota Land Cruiser.

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