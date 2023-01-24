В Україні почали викрадати авто за допомогою евакуатора — Finance.ua

В Україні почали викрадати авто за допомогою евакуатора
Зловмисники вигадали нову схему викрадення автомобілів. Для цього вони використовували автоевакуатор.
Як стало відомо, українець підробляв техпаспорт на автомобіль своєї жертви, після чого викликав евакуатор і під приводом того, що зламалося і він не може потрапити всередину, просив вивезти транспортний засіб за межі міста. При цьому водію евакуатора оплачували роботу. Все виглядало законно і цілком звично.
Під час обшуку житла зловмисника у нього знайшли кілька телефонів, а також ключі від різних транспортних засобів, документи, які він підробив раніше.
Зловмиснику загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначимо, найчастіше в 2022 році викрадали автомобілі корейських марок Hyundai та Kia — на них припав майже кожен п’ятий (17,6%) подібний інцидент. Як правило, злочинців цікавили кросовери Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe та Kia Sorento. Найменше викрадачів цікавили Toyota Camry та Toyota Land Cruiser.
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