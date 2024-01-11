В Україні почало діяти нове маркування пачок сигарет — Finance.ua

В Україні почало діяти нове маркування пачок сигарет Сьогодні 20:10 — Світ

В Україні почало діяти нове маркування пачок сигарет

Відсьогодні, 11 січня 2024 року, набувають чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. Вони передбачають, зокрема, збільшення до 65% площі пачки з маркуванням про медичні попередження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту й ілюстрацій), розроблених МОЗ, технічні вимоги до дизайну та форми маркування, а також порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень. За даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі.

«Тому на рівні країни триває системна міжсекторальна робота: від інформаційно-роз'яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посилення законодавчих норм», — зазначив він.

За його словами, маркування пачок зображеннями медичних попереджень показали свою ефективність у прогресивних країнах, зокрема Канаді та Австралії. Вони мають посилити ефект антитютюнових обмежень і спонукати курців до відмови від куріння.

У МОЗ пояснюють, що сигаретне пакування — важливий канал комунікації зі споживачами тютюну. Через привабливий дизайн виробники намагаються залучити до лав курців нових споживачів, зокрема молодь і підлітків, які найбільше піддаються подібним маркетинговим маніпуляціям.

Виробники мають розміщувати на пакуванні із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки. Також має бути QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я МОЗ, де йдеться про надання допомоги з відмови від куріння «Я кидаю курити».

На пачці будуть представлені реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням. Це, на думку представників МОЗ, допоможе усвідомити проблему, після чого кинути курити. Наявність сервісу, куди можна звернутися по допомогу, додасть мотивації для дій.

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