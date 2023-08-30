В Україні планують змінити правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги — Finance.ua

В Україні планують змінити правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

В Україні планують змінити правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги

У Міністерстві соціальної політики готуються до запуску електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики

Наголошується, що разом із громадськими організаціями та волонтерами у міністерстві підготували проєкт постанови «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

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З моменту ухвалення постанови зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.

Основна зміна, яка торкнеться учасників процесу та громадян, — це впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.

Як пояснили у міністерстві, за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги організації-отримувачі, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну потрапить на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж.

Організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу.

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За інформацією Мінсоцполітики, для цього достатньо буде вказати в системі, коли і де (без зазначення персональних даних осіб) роздали вантаж, скільки залишилося. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів і гарантуватиме прозорість процесу, а вся інформація про вантаж завжди буде у волонтерів під рукою в електронному кабінеті.

Крім того, постанова скасовує гарантійні листи.

Очікується, що система запрацює з 15 листопада 2023 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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