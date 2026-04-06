В Україні планують запровадити GPS-моніторинг пасажирських перевезень
В Україні планують запровадити GPS-моніторинг пасажирських перевезень. Міністерство розвитку громад та територій України розпочало громадське обговорення експериментального проєкту.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Йдеться про проєкт постанови, який буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів щодо створення сучасної цифрової системи для відстеження міжобласних і міжнародних пасажирських перевезень. Система дозволить у режимі, наближеному до реального часу, відстежувати рух транспорту, його стан та виконання маршрутів.
«Сьогодні GPS-моніторинг уже використовується в окремих містах і у частини перевізників. Але це фрагментовані рішення — без єдиних стандартів і без загальнонаціональної системи. У результаті держава не має повної картини того, як реально працюють перевезення. Саме тому ми ініціюємо цей проєкт — щоб створити єдину систему на рівні країни, яка дасть прозорість, контроль і зрозумілі правила для всіх учасників ринку», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.
Навіщо це потрібно
Система GPS-моніторингу дозволить:
- підвищити безпеку перевезень — контролювати швидкість, маршрути та дотримання правил;
- забезпечити прозорість роботи перевізників — уникнути відхилень від маршрутів і несанкціонованих зупинок;
- оперативно реагувати на інциденти — у режимі реального часу;
- покращити управління транспортом — на основі аналітики та реальних даних.
Крім того, система стане інструментом для ухвалення управлінських рішень та підвищення якості послуг для пасажирів.
Що передбачає проєкт
Проєкт постанови визначає:
- вимоги до GPS-обладнання;
- порядок підключення транспортних засобів до системи;
- правила диспетчерського контролю;
- використання та обробку даних.
Поділитися новиною
