В Україні планують запровадити GPS-моніторинг пасажирських перевезень

В Україні планують запровадити GPS-моніторинг пасажирських перевезень. Міністерство розвитку громад та територій України розпочало громадське обговорення експериментального проєкту.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Йдеться про проєкт постанови , який буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів щодо створення сучасної цифрової системи для відстеження міжобласних і міжнародних пасажирських перевезень. Система дозволить у режимі, наближеному до реального часу, відстежувати рух транспорту, його стан та виконання маршрутів.

«Сьогодні GPS-моніторинг уже використовується в окремих містах і у частини перевізників. Але це фрагментовані рішення — без єдиних стандартів і без загальнонаціональної системи. У результаті держава не має повної картини того, як реально працюють перевезення. Саме тому ми ініціюємо цей проєкт — щоб створити єдину систему на рівні країни, яка дасть прозорість, контроль і зрозумілі правила для всіх учасників ринку», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Навіщо це потрібно

Система GPS-моніторингу дозволить:

підвищити безпеку перевезень — контролювати швидкість, маршрути та дотримання правил;

забезпечити прозорість роботи перевізників — уникнути відхилень від маршрутів і несанкціонованих зупинок;

оперативно реагувати на інциденти — у режимі реального часу;

покращити управління транспортом — на основі аналітики та реальних даних.

Крім того, система стане інструментом для ухвалення управлінських рішень та підвищення якості послуг для пасажирів.

Що передбачає проєкт

Проєкт постанови визначає:

вимоги до GPS-обладнання;

порядок підключення транспортних засобів до системи;

правила диспетчерського контролю;

використання та обробку даних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.