В Україні планують врегулювати ринок таксі — Finance.ua

В Україні планують врегулювати ринок таксі Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Сфера таксі в Україні працює «в тіні», тому в уряді планують розробити нову систему регулювання цього ринку.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За словами Деркача, сфера таксі в Україні працює фактично «в тіні».

«Не секрет, що ліцензованих перевізників у сфері таксі не так багато — близько 9,5 тисяч. У той же час, за попередніми підрахунками, кількість водіїв таксі може сягати близько 250 тисяч», — наголосив він.

Заступник міністра констатував, що наразі більшість водіїв таксі працюють нелегально. Відповідно про сплату податків, єдині стандарти надання послуг та про відповідальність перед пасажиром не йдеться.

Як підкреслив Деркач, першочерговим кроком для регулювання ринку має стати спрощення ліцензування таксі.

«Зараз працюємо над зміною вимог до отримання ліцензії на таксі. Прибираємо рудименти та оновлюємо перелік необхідного. Погодьтесь, що самозайнятий водій навряд чи зможе отримати ліцензію на таксі, якщо серед вимог є „персонал, який перевіряє передрейсовий та післярейсовий технічний стан“ або має бути „фахівець, відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень“», — розповів заступник міністра.

Він уточнив, що у міністерстві планують лишити вимоги, які легко буде виконати та які забезпечуватимуть дотримання безпеки на транспорті.

Деркач повідомив, що найближчим часом Мінінфраструктури представить спрощену систему ліцензування та обговорить її з бізнесом.

Крім того, у відомстві розроблять нову систему регулювання таксі, яка має враховувати інтереси доброчесного бізнесу, пасажира, громади, онлайн-платформи та держави.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.